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Токаев обсудил с Шойгу сотрудничество и региональную безопасность

Токаев обсудил с Шойгу сотрудничество и региональную безопасность Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу.
В регионе
12 февраля 2025 г. 15:41
Токаев обсудил с Шойгу сотрудничество и региональную безопасность

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Акорду, в ходе переговоров стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и региональной безопасности.

Токаев отметил, что визит Шойгу имеет большое значение для углубления партнерства между Казахстаном и Россией.

"Наше сотрудничество развивается по восходящей линии. Очень важно, что экономическое взаимодействие между нашими странами также успешно продвигается. Мы достигли договоренностей по 171 проекту, более 50 из которых уже на финальной стадии реализации. Россия является одним из ключевых инвесторов в экономику Казахстана. Взаимодействие между правоохранительными органами и оборонными ведомствами наших стран также успешно развивается", - подчеркнул президент Казахстана.

Шойгу, в свою очередь, отметил высокий уровень товарооборота между Россией и Казахтаном и масштаб совместных проектов.

"Конечно, наше взаимодействие не ограничивается двусторонним сотрудничеством. Мы активно работаем в рамках Шанхайской организации сотрудничества, ОДКБ, СНГ и ЕАЭС. Проекты, инициированные в том числе Казахстаном, успешно реализуются", — заявил он.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам повышения эффективности взаимодействия в сфере безопасности.

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Версия на азербайджанском языке Tokayev Şoyqu ilə əməkdaşlıq və regional təhlükəsizliyi müzakirə edib

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