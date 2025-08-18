Токаев обсудил с главой "КазМунайГаз" дополнительные маршруты экспорта нефти

Казахстан в настоящее время ведет работу по развитию дополнительных маршрутов экспорта нефти.

Как сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на Акорду, данный вопрос обсуждался на встрече президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и председателя правления АО НК "КазМунайГаз" Асхата Хасенова.

"Ведется работа по развитию дополнительных маршрутов: в направлении Азербайджана (по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан) за 7 месяцев 2025 года поставлено 0,9 млн тонн нефти, в Германию - 1,1 млн тонн, в Венгрию доставлена первая партия казахстанской нефти объемом 85 тыс. тонн", - отмечается в сообщении.

Хасенов сообщил, что "КазМунайГаз" ведет активную геологоразведочную работу: "В этом году в рамках доразведки действующих месторождений планируется бурение 7 скважин, из них фактически пробурены три".

По его данным, за отчетный период объем добычи нефти и конденсата со стороны КГ составил 15,3 млн тонн, превысив показатель аналогичного периода 2024 года на 9%. Объем добычи природного и попутного газа достиг 6,7 млрд кубометров, что на 19% выше показателей за прошлый год.

На отечественных НПЗ за 7 месяцев 2025 года переработано 10,4 млн тонн нефти.