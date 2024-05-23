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Токаев: Объем торговли между Казахстаном и Сингапуром вскоре превысит $2 млрд

Токаев: Объем торговли между Казахстаном и Сингапуром вскоре превысит $2 млрд Президенты Казахстана и Сингапура Касым-Жомарт Токаев и Тарман Шанмугаратнам обсудили перспективы наращивания контактов в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.
В регионе
23 мая 2024 г. 11:07
Токаев: Объем торговли между Казахстаном и Сингапуром вскоре превысит $2 млрд

Президенты Казахстана и Сингапура Касым-Жомарт Токаев и Тарман Шанмугаратнам обсудили перспективы наращивания контактов в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Как передает Report со ссылкой на Акорда, находящийся с визитом в Сингапуре Токаев сообщил, что объем взаимной торговли вскоре превысит 2 млрд долларов.

"Сегодня в нашей стране работают более 140 сингапурских компаний и совместных предприятий, при этом общий объем сингапурских инвестиций в казахстанскую экономику превысил 1,7 млрд долларов. Несмотря на экономические потрясения и трудности, вызванные пандемией, объем взаимной торговли вскоре превысит 2 млрд долларов", - отметил он.

Токаев заявил о заинтересованности Казахстана в расширении партнерства с Сингапуром в таких ключевых секторах, как энергетика, переработка критически важного сырья, развитие инфраструктуры, цифровая экономика, финтех, агротехнологии, логистика и связь.

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