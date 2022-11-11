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Токаев: Нужно развивать транспортные коридоры между тюркскими государствами

Токаев: Нужно развивать транспортные коридоры между тюркскими государствами Повышение потенциала транспортно-транзитных коммуникаций и максимальное использование их возможностей имеет важное значение для стран-участниц Организации тюркских государств (ОТГ). Необходимо сформировать "цифровую транспортную систему", которая оптимизи
В регионе
11 ноября 2022 г. 10:33
Токаев: Нужно развивать транспортные коридоры между тюркскими государствами

Повышение потенциала транспортно-транзитных коммуникаций и максимальное использование их возможностей имеет важное значение для стран-участниц Организации тюркских государств (ОТГ). Необходимо сформировать "цифровую транспортную систему", которая оптимизирует процедуру оформления грузов, обеспечит оперативный обмен транспортной документацией и предоставит дополнительные возможности для выхода на международный рынок.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил в своем выступлении на саммите ОТГ президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Наши государства связывают Запад и Восток, Север и Юг. Поэтому в нынешний переходный период очень важное значение приобретает развитие транспортно-транзитных коммуникаций, в частности Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), пролегающий через территории трех братских государств - Казахстана, Азербайджана, Турции", - сказал Токаев.

По его словам, на развитие транспортно-логистической отрасли Казахстан только за последние 15 лет направил 35 млрд долларов.

"Наша страна заинтересована в диверсификации транспортных маршрутов и развитии логистики. На эти цели до 2025 года планируется привлечь еще 20 млрд долларов инвестиций", - отметил он.

Токаев сказал, что следует принять необходимые меры для развития альтернативных маршрутов железнодорожного и автомобильного сообщения между странами-участницами ОТГ, а также модернизировать пограничные пункты пропуска.

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Версия на азербайджанском языке Tokayev: “Türk dövlətləri arasında nəqliyyat dəhlizlərini inkişaf etdirmək lazımdır”
Версия на английском языке Tokayev: Necessary to develop transport corridors between Turkic states

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