Токаев: Нужно развивать транспортные коридоры между тюркскими государствами

Повышение потенциала транспортно-транзитных коммуникаций и максимальное использование их возможностей имеет важное значение для стран-участниц Организации тюркских государств (ОТГ). Необходимо сформировать "цифровую транспортную систему", которая оптимизи

Повышение потенциала транспортно-транзитных коммуникаций и максимальное использование их возможностей имеет важное значение для стран-участниц Организации тюркских государств (ОТГ). Необходимо сформировать "цифровую транспортную систему", которая оптимизирует процедуру оформления грузов, обеспечит оперативный обмен транспортной документацией и предоставит дополнительные возможности для выхода на международный рынок.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил в своем выступлении на саммите ОТГ президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Наши государства связывают Запад и Восток, Север и Юг. Поэтому в нынешний переходный период очень важное значение приобретает развитие транспортно-транзитных коммуникаций, в частности Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), пролегающий через территории трех братских государств - Казахстана, Азербайджана, Турции", - сказал Токаев.

По его словам, на развитие транспортно-логистической отрасли Казахстан только за последние 15 лет направил 35 млрд долларов.

"Наша страна заинтересована в диверсификации транспортных маршрутов и развитии логистики. На эти цели до 2025 года планируется привлечь еще 20 млрд долларов инвестиций", - отметил он.

Токаев сказал, что следует принять необходимые меры для развития альтернативных маршрутов железнодорожного и автомобильного сообщения между странами-участницами ОТГ, а также модернизировать пограничные пункты пропуска.