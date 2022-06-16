Токаев не поддержал предложения о переименовании Казахстана в ходе референдума

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не поддержал вынесение на референдум по поправкам в конституцию предложений о переименовании страны.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не поддержал вынесение на референдум по поправкам в конституцию предложений о переименовании страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил на заседании Национального курултая.

"От некоторых граждан звучали мнения о том, что на референдум должно было быть вынесено также переименование нашего государства. Я думаю, что это неправильно. Слово "стан" в названии "Казахстан" они считают чуждым для азиатских стран понятием. Это тоже не логично", - сказал Токаев.

Он отметил, что в Центральной Азии наряду с Казахстаном есть такие страны, как Пакистан, Афганистан и многие другие. Глава государства подчеркнул, что Казахстан за 30 лет независимости подписал множество международных договоров, укрепил свои государственные границы, поэтому важно сохранить прежнее название страны.

"Теперь вместе мы создадим новый Казахстан. Это непростая задача. Нам нужно адаптироваться к новому образу жизни. Сознание и ценности нашего народа должны быть радикально обновлены. Тогда сформируется новое качество нации. Другими словами, обновится вся страна", - пояснил президент Казахстана.

5 июня в Казахстане прошел референдум по внесению изменений в конституцию, которые поддержали более 77% граждан. В соответствии с поправками сокращаются полномочия главы государства, значительно усиливается роль парламента и местных представительных органов, системно укрепляется правозащитная сфера, воссоздается Конституционный суд, закрепляется окончательная отмена смертной казни и исключаются положения о статусе Назарбаева.