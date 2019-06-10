Новый президент Казахстана назвал страну, куда совершит свой первый зарубежный визит

Касым-Жомарт Токаев, одержавший победу на выборах президента Казахстана, заявил, что намерен совершить первую зарубежную поездку после выборов на саммит ШОС в Бишкек 14 июня, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Я планирую посетить Кыргызстан для того, чтобы участвовать в саммите Шанхайской организации сотрудничества, саммит пройдет 14 июня. И в последующие дни я планирую участвовать в мероприятиях в Душанбе, в столице Таджикистана, на саммите СВМДА", - сообщил Касым-Жомарт Токаев, отвечая на вопрос, в какую страну планирует совершить визит в качестве избранного президента.

По его словам, он намерен в первую очередь уделять внимание вопросам развития отношений и сотрудничества Казахстана с такими соседними странами, как Россия, Китай и страны Центральной Азии.