Токаев: Казахстан заинтересован в укреплении стратегического партнерства с ЕС

Казахстан заинтересован в дальнейшем укреплении стратегического партнерства с Евросоюзом (ЕС).

Казахстан заинтересован в дальнейшем укреплении стратегического партнерства с Евросоюзом (ЕС).

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с послом ЕС в стране Кестутисом Янкаускасом.

Они обсудили приоритетные направления взаимоотношений между Казахстаном и Евросоюзом.

"Глава государства подтвердил приверженность Казахстана дальнейшему укреплению стратегического партнерства с ЕС, а также намерение и впредь способствовать многоплановому сотрудничеству в рамках формата С5+ЕС, инициатором которого был Казахстан. Президент рассказал об успешной реализации курса политических реформ и поблагодарил ЕС за поддержку Казахстана в деле укрепления демократии", - сообщили в "Акорде".

В ходе встречи особое внимание было уделено взаимодействию в таких сферах, как критически важные сырьевые материалы, "зеленый" рост, транспорт, логистика и сельское хозяйство.