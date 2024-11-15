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Токаев: Казахстан восстановил поставки зерна на рынок Ирана

Токаев: Казахстан восстановил поставки зерна на рынок Ирана Казахстан восстановил поставки своего зерна на рынок Ирана.
В регионе
15 ноября 2024 г. 15:58
Токаев: Казахстан восстановил поставки зерна на рынок Ирана

Казахстан восстановил поставки своего зерна на рынок Ирана.

Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом в пятницу заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Уже начаты плановые поставки зерна в Узбекистан, Азербайджан, Туркменистан, Кыргызстан и Афганистан. Восстановлен доступ на рынок Ирана, куда отгружено 250 тысяч тонн ячменя. Также будут осуществлены поставки зерна в Китай, страны Европейского союза и Северной Африки», - заявил Токаев, выступая на первом форуме работников сельского хозяйства в Астане.

Он сообщил, что в текущем году экспортный потенциал Казахстана по зерновым культурам составляет 12 миллионов тонн.

По его словам, одной из задач, стоящих перед правительством, является расширение потенциала по экспорту сельскохозяйственной продукции.

При этом он подчеркнул, что серьезным препятствием для этого является транспортно-логистические ограничения. В частности, фиксируются значительные потери сельхозпродукции из-за недостатков систем логистики и хранения. «Поэтому важным направлением должно стать развитие инфраструктуры хранения, в том числе элеваторов, овоще- и фруктохранилищ. Для наращивания морских перевозок запущен новый зерновой терминал в порту Курык. Учитывая возрастающие потребности новых рынков в продовольствии, будет усиливаться роль таких международных коридоров, как «Север – Юг» и Транскаспийский маршрут», - подчеркнул Токаев.

По его словам, для этого в ближайшие шесть лет (до 2030 года) планируется масштабная модернизация железнодорожной сети, ремонт 11 тысяч и строительство железных дорог протяженностью более 5 тысяч километров.

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