Токаев: Казахстан столкнулся с неконтролируемым ростом инфляции

Казахстанская экономика столкнулась с неконтролируемым ростом инфляции. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ежегодном послании народу.

Казахстанская экономика столкнулась с неконтролируемым ростом инфляции. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ежегодном послании народу.

"Мы столкнулись с неконтролируемым ростом инфляции. Национальный банк и правительство оказались бессильными перед ней, сославшись на мировые тенденции. Подобного рода отговорки высвечивают уязвимость национальной экономики", - сказал он.

По словам Токаева, главной задачей Нацбанка и кабинета министров является возвращение инфляции в коридор 4-6%.

По итогам июня годовая инфляция в Казахстане составила 7,9%, месяцем ранее этот показатель находился на уровне 7,2%.