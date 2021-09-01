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Токаев: Казахстан столкнулся с неконтролируемым ростом инфляции

Токаев: Казахстан столкнулся с неконтролируемым ростом инфляции Казахстанская экономика столкнулась с неконтролируемым ростом инфляции. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ежегодном послании народу.
В регионе
1 сентября 2021 г. 09:49

Казахстанская экономика столкнулась с неконтролируемым ростом инфляции. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ежегодном послании народу.

"Мы столкнулись с неконтролируемым ростом инфляции. Национальный банк и правительство оказались бессильными перед ней, сославшись на мировые тенденции. Подобного рода отговорки высвечивают уязвимость национальной экономики", - сказал он.

По словам Токаева, главной задачей Нацбанка и кабинета министров является возвращение инфляции в коридор 4-6%.

По итогам июня годовая инфляция в Казахстане составила 7,9%, месяцем ранее этот показатель находился на уровне 7,2%.

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Версия на азербайджанском языке Kasım-Jomart Tokayev: "Qazaxıstan idarəolunmaz infilyasiya artımı ilə üzləşib"

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