Токаев: Казахстан расследует крушение самолета AZAL вместе с экспертами Азербайджана, России и Бразилии

Правительственная комиссия Казахстана ведет расследование крушения самолета AZAL с привлечением специалистов из России, Азербайджана и Бразилии.

Правительственная комиссия Казахстана ведет расследование крушения самолета AZAL с привлечением специалистов из России, Азербайджана и Бразилии.

Как передает Report, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Касым-Жомарт Токаев отметил, что созданная правительственная комиссия Республики Казахстан продолжает расследование с привлечением специалистов Азербайджана, России и Бразилии", - сообщили в пресс-службе президента Казахстана.