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Токаев: Казахстан рассчитывает на дальнейшую диверсификацию сотрудничества со Словакией 

Токаев: Казахстан рассчитывает на дальнейшую диверсификацию сотрудничества со Словакией  Словакия является важным и надежным партнером Казахстана в Европе, заявил президент Казахстана Касым Жомарт Токаев в ходе переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, который находится в среду с официальным визитом в Астане.
В регионе
11 июня 2025 г. 13:15
Токаев: Казахстан рассчитывает на дальнейшую диверсификацию сотрудничества со Словакией 

Словакия является важным и надежным партнером Казахстана в Европе.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом заявил президент Казахстана Касым Жомарт Токаев в ходе переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в среду в Астане.

По словам Токаева, Словакия является одним из наиболее активных и динамично развивающихся стран ЕС.

"Активная позиция Словакии в региональных и международных делах отражает приверженность конструктивному глобальному взаимодействию. Я высоко ценю укрепляющийся политический диалог, развитие экономического сотрудничества и гуманитарных обменов, а также эффективное взаимодействие в многостороннем формате", – подчеркнул президент.

Он напомнил, что отношения между Астаной и Братиславой опираются на прочную правовую базу, охватывающую ключевые направления сотрудничества. Токаев подтвердил намерения Казахстана продолжить тесную работу со Словакией по всему спектру двусторонней и многосторонней повестки.

Приоритетное внимание, по мнению главы государства, следует уделить экономическому партнерству. В прошлом году объем товарооборота составил $140 млн. В Казахстане действуют более 30 словацких компаний и 22 совместных предприятия в различных секторах.

Президент Казахстана также подчеркнул важность дальнейшей диверсификации структуры сотрудничества. Он отметил, что новые возможности открываются в таких сферах, как энергетика, промышленное производство, сельское хозяйство, логистика, цифровизация, критически важные сырьевые материалы, образование и туризм.

Фицо со своей стороны пригласил Токаева посетить Словакию: "Я знаю, что у вас плотный график, но слышал о ваших планах посетить Чехию. Я был бы рад, если вы посетите и Словакию".

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