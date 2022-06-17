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Токаев: Казахстан не будет признавать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики"

Токаев: Казахстан не будет признавать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики" Казахстан не будет признавать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики".
В регионе
17 июня 2022 г. 21:57
Токаев: Казахстан не будет признавать так называемые Донецкую и Луганскую народные республики

Казахстан не будет признавать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики".

Как передает Report, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарта Токаева на Петербургском международном экономическом форуме.

"Я хотел бы отметить следующее: современное международное право - это Устав ООН. Два основных принципа, заложенных в Устав, в настоящее время пришли во взаимное противоречие. Это территориальная целостность и право на самоопределение. Отцы основатели ООН этот момент в свое время не учли, а возможно специально внесли, как компромисс", - отметил он.

По его словам, если руководствоваться принципами из Устава ООН о праве наций на самоопределение, то вместо 193 стран-участниц в ООН в мире появится более 500-600 государств.

"Конечно, это будет хаос. По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк", - добавил Токаев.

При этом он не уточнил, как право наций на самоопределение соотносится с российской оккупацией Донбасса.

Напомним, на сегодня так называемые "ЛДНР" признала только Российская Федерация в качестве повода для полномасштабной войны против Украины.

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Версия на азербайджанском языке Tokayev: "Qazaxıstan qondarma DXR və LXR-i tanımayacaq"

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