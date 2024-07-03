Токаев: Казахстан и Китай в ближайшее время намерены удвоить объем товарооборота

Казахстан и Китай планируют увеличить объем товарооборота в 2 раза с 41 млрд долларов.

Казахстан и Китай планируют увеличить объем товарооборота в 2 раза с 41 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе брифинга с председателем КНР Си Цзиньпином в Астане.

"Китай является ведущим торговым партнером Казахстана. В прошлом году объем двустороннего товарооборота составил 41 млрд долларов. В ближайшее время мы намерены удвоить этот показатель. Тем более, у нас для этого имеется достаточный потенциал. Пекин – один из наших основных зарубежных инвесторов. За последние 15 лет в Казахстан было привлечено около 25 млрд долларов", – сказал он.

Токаев сообщил, что в 2023 году объем китайских инвестиций в экономику Казахстана вырос на 16 % и достиг 1,8 млрд долларов. Также есть обоюдная заинтересованность в увеличении данного показателя. На сегодняшний день реализуются 45 проектов на общую сумму 14,5 млрд долларов. Всего действует более 4 700 предприятий с китайским капиталом.

Еще одной актуальной задачей, по его мнению, является обеспечение эффективной реализации масштабных энергетических проектов.

"В настоящее время ведется строительство нефтехимических заводов на территории Казахстана. Продолжается модернизация нефтеперерабатывающего завода в Шымкенте. Приняты меры по увеличению мощности нефтепровода Казахстан-Китай. Уверен, что уже в ближайшее время данные проекты внесут свою лепту в развитие экономики Казахстана. Кроме того, в ходе визита состоялось заседание Казахско-китайского делового совета, на котором был подписан ряд инвестиционных соглашений", – сказал Токаев.