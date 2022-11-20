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Токаев: Казахстан должен в нынешних условиях проводить многовекторную политику

Токаев: Казахстан должен в нынешних условиях проводить многовекторную политику Казахстан с учетом своего геополитического положения должен проводить многовекторную политику.
В регионе
20 ноября 2022 г. 10:18
Токаев: Казахстан должен в нынешних условиях проводить многовекторную политику

Казахстан с учетом своего геополитического положения должен проводить многовекторную политику.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам действующий президент Касым-Жомарт Токаев после голосования на выборах главы государства.

"Я думаю, что с учетом геополитической позиции, с учетом того, что в нашу экономику вовлечено более $500 млрд, учитывая, что на нашем рынке работают мировые компании, мы просто обязаны проводить многовекторную, как принято сейчас говорить, внешнюю политику", - сказал он.

В предвыборной платформе нынешнего главы государства главной целью заявлено построение справедливого Казахстана.

В ней также отмечается, что будет продолжен внешнеполитический курс, нацеленный на защиту национальных интересов, укрепление взаимовыгодного сотрудничества со всеми заинтересованными государствами, обеспечение международного мира и безопасности.

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Версия на азербайджанском языке Tokayev: “Qazaxıstan indiki şəraitdə çoxvektorlu siyasət aparmalıdır”

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