Токаев: Казахстан должен быть независимым от соседних стран в получении электроэнергии

Казахстан в перспективе должен обеспечить свою независимость от соседних стран в обеспечении электроэнергией.

Казахстан в перспективе должен обеспечить свою независимость от соседних стран в обеспечении электроэнергией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"Требует решения и вопрос энергетической безопасности. В этой сфере, насколько это возможно, следует опираться на собственные ресурсы. Ключевая роль отводится электроэнергетическому сектору. В ближайшие пять лет будут введены новые энергетические мощности объемом как минимум 14 ГВт. Казахстан в принципе не должен импортировать электроэнергию, быть зависимым от соседних стран. То, что происходит сейчас, недопустимо со всех точек зрения, в первую очередь с точки зрения безопасности государства", - сказал он.