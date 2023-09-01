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Токаев: Казахстан должен быть независимым от соседних стран в получении электроэнергии

Токаев: Казахстан должен быть независимым от соседних стран в получении электроэнергии Казахстан в перспективе должен обеспечить свою независимость от соседних стран в обеспечении электроэнергией.
В регионе
1 сентября 2023 г. 10:11
Токаев: Казахстан должен быть независимым от соседних стран в получении электроэнергии

Казахстан в перспективе должен обеспечить свою независимость от соседних стран в обеспечении электроэнергией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"Требует решения и вопрос энергетической безопасности. В этой сфере, насколько это возможно, следует опираться на собственные ресурсы. Ключевая роль отводится электроэнергетическому сектору. В ближайшие пять лет будут введены новые энергетические мощности объемом как минимум 14 ГВт. Казахстан в принципе не должен импортировать электроэнергию, быть зависимым от соседних стран. То, что происходит сейчас, недопустимо со всех точек зрения, в первую очередь с точки зрения безопасности государства", - сказал он.

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Версия на английском языке Tokayev: Kazakhstan should be independent from neighboring countries in obtaining electricity

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