Токаев: Инфляция достигла исторических максимумов за последние 14 лет

В Казахстане инфляция достигла исторических максимумов за последние 14 лет, составив 19,6%.

В Казахстане инфляция достигла исторических максимумов за последние 14 лет, составив 19,6%.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства.

"За 11 месяцев текущего года рост экономики замедлился с 4,6% до 2,7%. Инфляция достигла исторических максимумов за последние 14 лет, составив 19,6%. Конечно, подобная ситуация самым негативным образом влияет на уровень жизни и доходов населения", - подчеркнул он.

Основными факторами для повышения инфляции стали усиление геополитической напряженности, рекордный рост цен в мире, нарушение логистических связей и введение временных ограничений на экспорт некоторых товаров в соседние страны.

"В настоящее время правительство реализует комплекс мер по контролю и снижению инфляции. В рамках этой работы предусмотрены меры по увеличению доли отечественных товаров на внутреннем рынке, развитию механизмов хранения и транспортировки продукции, поддержке розничной торговли", – сказал премьер-министр Алихан Смаилов.