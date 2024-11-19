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Токаев и Вучич обсудили перспективы укрепления сотрудничества

Токаев и Вучич обсудили перспективы укрепления сотрудничества Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Белграде провел переговоры с сербским коллегой Александром Вучичем в узком составе.
В регионе
19 ноября 2024 г. 15:30
Токаев и Вучич обсудили перспективы укрепления сотрудничества

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Белграде провел переговоры с сербским коллегой Александром Вучичем в узком составе.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

Главы государств обсудили текущее состояние отношений между Казахстаном и Сербией, а также перспективные направления дальнейшего укрепления сотрудничества. Они обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Вучич отметил, что Сербия заинтересована в дальнейшем углублении экономических связей с Казахстаном, в том числе в области торговли, инвестиций и совместных проектов в ключевых секторах экономики.

Кроме этого, он подтвердил приверженность своей страны укреплению политического диалога с Казахстаном и отметил важность дальнейшей координации действий на международной арене.

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