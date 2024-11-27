Токаев и Путин обсудили весь спектр двусторонних отношений Казахстана и РФ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент РФ Владимир Путин на переговорах в узком составе обсудили весь спектр вопросов двусторонней повестки.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент РФ Владимир Путин на переговорах в узком составе обсудили весь спектр вопросов двусторонней повестки.

Как сообщает казахстанское бюро Report, Токаев, обращаясь к Путину, заявил, что будет контролировать ход реализации достигнутых договоренностей.

"Я дал поручение правительству, чтобы все принятые здесь вопросы, выполнялись. Впереди большая работа и я, как президент, буду контролировать ход их выполнения. Между нашими странами нет проблем. Но, коль мы сотрудничаем, то вопросы возникают, которые находят решение на подобного рода встречах. Сегодня будет подписан целый пакет документов. Наше сотрудничество идет по восходящей линии, инвестиционное сотрудничество продолжается и гуманитарные контакты", - сказал казахстанский президент.

Путин, в свою очередь, снова подчеркнул, что Казахстан - стратегический партнер и надежный союзник России.

"Вопросы, которые требуют внимания с нашей стороны и с вашей - будут решаться. Есть желание искать ответы на все вопросы и они находятся и нет вопросов, которые мы не могли бы решить. Объем сотрудничества растет и уже под 30 миллиардов долларов. Взаимодействие расширяется и становится интересным и взаимовыгодным. И мы говорим, не только об экономике и финансах. А завтра поговорим об обороне в рамках саммита ОДКБ", - сказал российский президент.