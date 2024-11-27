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Токаев и Путин договорились об углублении стратегического сотрудничества в условиях нового мирового порядка

Токаев и Путин договорились об углублении стратегического сотрудничества в условиях нового мирового порядка Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин подписали совместное заявление об углублении стратегического сотрудничества в рамках "нового мирового порядка".
В регионе
27 ноября 2024 г. 20:10
Токаев и Путин договорились об углублении стратегического сотрудничества в условиях нового мирового порядка

Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин подписали совместное заявление об углублении стратегического сотрудничества в условиях "нового мирового порядка".

Как сообщает казахстанское бюро Report, лидеры двух стран подписали заявление по итогам переговоров в среду в Астане.

Путин в своем заявлении для прессы отметил, что объем российских инвестиций в экономику Казахстана на сегодня составляет порядка 13 млрд долларов США. "В республике действует более 23 тысяч предприятий с российским участием. Компании наших стран осуществляют целый ряд крупных совместных проектов в области промышленной кооперации и высоких технологий, налаживают новые производства полного индустриального цикла, что способствует комплексной модернизации экономик и укреплению технологического суверенитета России и Казахстана", — заявил Путин.

Он также упомянул о сотрудничестве в нефтегазовом секторе.

При этом Путин подчеркнул, что Россия будет наращивать поставки газа в Узбекистан через территорию Казахстана.

Российский лидер добавил, что Москва и Астана работают по расширению проходящей по территории Казахстана восточной ветки международного транспортного коридора "Север–Юг" и по созданию на космодроме Байконур космического ракетного комплекса "Байтерек" с использованием российской ракеты-носителя "Союз-5".

Токаев, в свою очередь, отметил, что Казахстан впервые вошел в пятерку крупнейших торговых партнеров РФ, товарооборот может превысить рубеж в 30 млрд долларов.

Президент Казахстана также подчеркнул, что Россия откроет в казахстанском Актау генеральное консульство.

По итогам переговоров между сторонами подписано 20 соглашений в области образования, здравоохранения, развития железнодорожной инфраструктуры, поставок нефти и нефтепродуктов и др. направлениям.

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Версия на азербайджанском языке Tokayev və Putin yeni dünya nizamı şəraitində strateji əməkdaşlığı dərinləşdirmək barədə razılığa gəlib

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