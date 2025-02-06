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Токаев и Кобахидзе обсудили развитие сотрудничества между Казахстаном и Грузией

Токаев и Кобахидзе обсудили развитие сотрудничества между Казахстаном и Грузией Тесное сотрудничество между Грузией и Казахстаном имеет важное значение для достижения устойчивого роста и стабильности в регионе.
В регионе
6 февраля 2025 г. 14:32
Токаев и Кобахидзе обсудили развитие сотрудничества между Казахстаном и Грузией

Тесное сотрудничество между Грузией и Казахстаном имеет важное значение для достижения устойчивого роста и стабильности в регионе.

Как передает Report, об этом сообщил в соцсетях премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе по итогам переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Астане.

"Я провел плодотворные переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым по вопросам, касающимся многогранного партнерства между Грузией и Казахстаном в областях, представляющих взаимный интерес. Благодарен за интерес казахстанской стороны к углублению сотрудничества во всех сферах, представляющих общий интерес", - отметил Кобахидзе.

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Версия на азербайджанском языке Tokayev və Kobaxidze Qazaxıstan-Gürcüstan əməkdaşlığının inkişafını müzakirə ediblər

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