Токаев и Кобахидзе обсудили развитие сотрудничества между Казахстаном и Грузией

Тесное сотрудничество между Грузией и Казахстаном имеет важное значение для достижения устойчивого роста и стабильности в регионе.

Тесное сотрудничество между Грузией и Казахстаном имеет важное значение для достижения устойчивого роста и стабильности в регионе.

Как передает Report, об этом сообщил в соцсетях премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе по итогам переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Астане.

"Я провел плодотворные переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым по вопросам, касающимся многогранного партнерства между Грузией и Казахстаном в областях, представляющих взаимный интерес. Благодарен за интерес казахстанской стороны к углублению сотрудничества во всех сферах, представляющих общий интерес", - отметил Кобахидзе.