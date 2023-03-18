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Токаев и Клеверли обсудили перспективы развития казахстанско-британских связей

Токаев и Клеверли обсудили перспективы развития казахстанско-британских связей Перспективы дальнейшего укрепления сотрудничества между Великобританией и Казахстаном в политической, торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах были обсуждены в ходе встречи президента Касым-Жомарта Токаева и британским главой МИД Джеймс
В регионе
18 марта 2023 г. 12:40
Токаев и Клеверли обсудили перспективы развития казахстанско-британских связей

Перспективы дальнейшего укрепления сотрудничества между Великобританией и Казахстаном в политической, торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах были обсуждены в ходе встречи президента Касым-Жомарта Токаева и британским главой МИД Джеймсом Клеверли.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом говорится в сообщении пресс-службы президента.

Токаев подчеркнул, что сегодняшний визит имеет большое значение с точки зрения дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами, кроме того, визит является важным событием регионального масштаба.

"Ваш визит придаст значительный импульс дальнейшему укреплению взаимного сотрудничества между Казахстаном и Великобританией", - сказал он, отметив, что нужно приложить дополнительные усилия для дальнейшего развития связей.

В свою очередь, Клеверли отметил позитивную динамику контактов между Астаной и Лондоном. По его словам, Великобритания положительно оценивает проводимые в этой стране политические реформы.

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Версия на азербайджанском языке Tokayev və Kleverli Qazaxıstan-Britaniya münasibətlərinin inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər

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