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Токаев и Эрдоган обсудили перспективы углубления двустороннего сотрудничества

Токаев и Эрдоган обсудили перспективы углубления двустороннего сотрудничества Президенты Казахстана и Турции Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор.
В регионе
2 октября 2023 г. 17:05
Токаев и Эрдоган обсудили перспективы углубления двустороннего сотрудничества

Президенты Казахстана и Турции Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор.

Как передает Report, об этом сообщает Акорда.

В ходе беседы лидеры подтвердили приверженность дальнейшему укреплению расширенного стратегического партнерства между двумя странами, основанному на взаимной поддержке и доверии.

Главы государств обсудили перспективы углубления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, а также рассмотрели актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

Президенты Казахстана и Турции обменялись мнениями о ходе подготовки к X саммиту Организации тюркских государств, который пройдет в ноябре текущего года в Астане.

По мнению Токаева, проведение данной встречи станет важным шагом на пути развития отношений между тюркскими странами.

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Версия на английском языке Tokayev, Erdogan discuss issues of deepening cooperation
Версия на азербайджанском языке Tokayev və Ərdoğan əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi məsələlərini müzakirə ediblər

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