Токаев и Эрдоган обсудили перспективы углубления двустороннего сотрудничества

Президенты Казахстана и Турции Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор.
Как передает Report, об этом сообщает Акорда.
В ходе беседы лидеры подтвердили приверженность дальнейшему укреплению расширенного стратегического партнерства между двумя странами, основанному на взаимной поддержке и доверии.
Главы государств обсудили перспективы углубления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, а также рассмотрели актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.
Президенты Казахстана и Турции обменялись мнениями о ходе подготовки к X саммиту Организации тюркских государств, который пройдет в ноябре текущего года в Астане.
По мнению Токаева, проведение данной встречи станет важным шагом на пути развития отношений между тюркскими странами.