Токаев и Эрдоган обсудили перспективы углубления двустороннего сотрудничества

Президенты Казахстана и Турции Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор.

Президенты Казахстана и Турции Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор.

Как передает Report, об этом сообщает Акорда.

В ходе беседы лидеры подтвердили приверженность дальнейшему укреплению расширенного стратегического партнерства между двумя странами, основанному на взаимной поддержке и доверии.

Главы государств обсудили перспективы углубления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, а также рассмотрели актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

Президенты Казахстана и Турции обменялись мнениями о ходе подготовки к X саммиту Организации тюркских государств, который пройдет в ноябре текущего года в Астане.

По мнению Токаева, проведение данной встречи станет важным шагом на пути развития отношений между тюркскими странами.