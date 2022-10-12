Токаев и Эрдоган договорились довести объем товарооборота двух стран до $10 млрд

Казахстан и Турция намерены довести объем товарооборота до 10 млрд долларов.

Казахстан и Турция намерены довести объем товарооборота до 10 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев после переговоров в узком формате с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Наша цель - довести товарооборот до 10 млрд долларов. Турция инвестировала в Казахстан 4,35 млрд долларов за последние 15 лет. А наша страна вложила в Турцию 1,13 млрд долларов. Турция входит в десятку крупнейших инвесторов Казахстана", - сообщил Токаев.

Он также подчеркнул, что Турция добилась больших успехов в политическом и социально-экономическом развитии. Все договоренности, достигнутые в Астане, дадут новый импульс приоритетным направлениям сотрудничества, считает президент.

Также в своей речи Токаев призвал Турцию участвовать в процессе развития Транскаспийского коридора.

"Маршрут транзитных перевозок играет важную роль в увеличении общего двустороннего торгового потенциала. Мы призываем к развитию Транскаспийского коридора для снижения транспортных расходов и сокращения сроков доставки. Сегодня мы обменялись мнениями по этому поводу, и у нас одинаковая точка зрения", - отметил Токаев.

Он напомнил, что в этом году вопрос Транскаспийского коридора обсуждался в Баку, а следующую встречу Токаев предложил провести в Актау.