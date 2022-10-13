Токаев: Финансовый саммит СВМДА станет постоянно действующей площадкой

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой трансформировать Финансовый саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в постоянно действующую площадку.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой трансформировать Финансовый саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в постоянно действующую площадку.

Об этом передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ.

"Предлагаю трансформировать Финансовый саммит СВМДА в постоянно действующую площадку. Финансовый саммит был инициирован Китайской Народной Республикой для активизации сотрудничества государств-членов СВМДА в области финансов. Трансформация Финансового саммита будет способствовать восстановлению экономик, устойчивому и инклюзивному развитию, созданию благоприятных условий для регионального и субрегионального финансового сотрудничества в рамках совещания", - сказал Токаев.

Кроме того, Токаев отметил, что страны СВМДА должны сформировать новые транзитно-транспортные коридоры.

"Считаю своевременным решение учредить Совет СВМДА по устойчивой взаимосвязанности. Разрывы в глобальных цепочках поставок вынуждают нас по-новому взглянуть на формирование эффективных транзитно-транспортных коридоров. Удобные и доступные пути транспортировки грузов являются важным фактором устойчивого роста наших экономик. Важно сконцентрироваться на реализации транзитно-транспортного потенциала путем проработки диверсифицированных маршрутов коммуникации и доставки грузов", - отметил он.