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Токаев: Досрочные парламентские выборы в Казахстане не планируются

Токаев: Досрочные парламентские выборы в Казахстане не планируются Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что пока нет предпосылок для досрочных парламентских выборов в стране.
В регионе
3 января 2025 г. 10:08
Токаев: Досрочные парламентские выборы в Казахстане не планируются

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что пока нет предпосылок для досрочных парламентских выборов в стране.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом сообщает газета "Ана тiлi".

"На мой взгляд, предпосылок для досрочных парламентских выборов пока не существует. Выборы состоятся в предусмотренные законодательством сроки. Парламент сориентирован на долгосрочную работу. Правительство действует согласно утвержденным программам и планам, постепенно движется в сторону достижения положительных результатов", - сказал Токаев.

Президент отметил, что информационная шумиха о возможных досрочных выборах создается намеренно.

"Едва у нас начинает работу новое правительство, как ему тут же предвещают скорую отставку. То же самое и с парламентом. На мой взгляд, депутаты парламента работают продуктивно, проявляют гражданскую и политическую ответственность", - пояснил он.

В Казахстане в марте 2023 года состоялись внеочередные выборы депутатов Мажилиса (нижней палаты) парламента. Они прошли по смешанной избирательной системе: 70% депутатов избрали по партийным спискам, 30% - по одномандатным округам. Срок полномочий депутатов Мажилиса составляет пять лет.

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