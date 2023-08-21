Токаев: До конца года товарооборот с Вьетнамом планируется довести до $1 млрд

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с лидером Вьетнама Во Ван Тхыонгом.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с лидером Вьетнама Во Ван Тхыонгом.

Как передает Report, об этом сообщает Акорда.

"В ходе переговоров были обсуждены перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической, агропромышленной и культурно-гуманитарной сферах", - сказано в сообщении.

Токаев отметил, что в Казахстане считают экономические успехи Вьетнама серьезной основой дальнейшего сотрудничества между государствами. Он напомнил, что по итогам прошлого года взаимная торговля превысила отметку в полмиллиарда долларов, за шесть месяцев 2023 года уже достигла 600 млн долларов. До конца года планируется доведение этой важной цифры до 1 млрд долларов.