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Токаев: До конца года товарооборот с Вьетнамом планируется довести до $1 млрд

Токаев: До конца года товарооборот с Вьетнамом планируется довести до $1 млрд Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с лидером Вьетнама Во Ван Тхыонгом.
В регионе
21 августа 2023 г. 11:38
Токаев: До конца года товарооборот с Вьетнамом планируется довести до $1 млрд
Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с лидером Вьетнама Во Ван Тхыонгом.

Как передает Report, об этом сообщает Акорда.

"В ходе переговоров были обсуждены перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической, агропромышленной и культурно-гуманитарной сферах", - сказано в сообщении.

Токаев отметил, что в Казахстане считают экономические успехи Вьетнама серьезной основой дальнейшего сотрудничества между государствами. Он напомнил, что по итогам прошлого года взаимная торговля превысила отметку в полмиллиарда долларов, за шесть месяцев 2023 года уже достигла 600 млн долларов. До конца года планируется доведение этой важной цифры до 1 млрд долларов.

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Версия на английском языке Tokayev reveals plans to increase trade with Vietnam to $1 billion
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan ilin sonuna qədər Vyetnamla ticarəti 1 milyard dollara çatdırmağı planlaşdırır

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