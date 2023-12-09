Токаев: Астана и Москва будут работать вместе, несмотря на потрясения в мире

Казахстан и Россия будут постоянно работать вместе, несмотря на некоторые потрясения в мире.

Казахстан и Россия будут постоянно работать вместе, несмотря на некоторые потрясения в мире.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу Euronews.

"Россия является стратегическим партнером Казахстана. У нас с Россией самая длинная сухопутная граница в мире. И у нас есть традиции хорошего сотрудничества, которые следует сохранять или, по крайней мере, не следует отвергать. И я верю, что, несмотря на некоторые потрясения на международной арене, мы будем постоянно работать вместе", - сказал он.

При этом глава Казахстана подчеркнул, что Казахстан проводит диверсифицированную международную политику, имея отличные отношения с Китаем, партнерами в Центральной и Западной Европе.

По словам Токаева, республика поддерживает "отношения стратегического партнерства с Соединенными Штатами".