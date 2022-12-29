О нас

Токаев анонсировал кадровые изменения в правительстве

Токаев анонсировал кадровые изменения в правительстве В Казахстане в начале года предстоят кадровые изменения в правительстве.
В регионе
29 декабря 2022 г. 11:44
Токаев анонсировал кадровые изменения в правительстве

В Казахстане в начале года предстоят кадровые изменения в правительстве.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Казахстана, об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении в четверг в сенате.

"По целому кругу ключевых для страны проблемных вопросов, правительство не проявляет должной активности, медленно принимаются решения. Полагаю, что в ближайшее время эффективность работы правительства должна повыситься, поскольку ими принимаются меры и действия по разрешению ситуации", - сказал Токаев.

Он отметил, что в начале нового года намерен по предложению премьер-министра осуществить ряд кадровых изменений в правительстве.

"В целом все задачи, стоящие перед правительством – масштабные и актуальные", - заявил глава государства.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Назначен и.о. директора Управления государственного заповедника города Шуша
Назначен и.о. директора Управления государственного заповедника города Шуша
28 декабря 2022 г. 13:47
Репортаж из украинского города Бахмут
ФотоРепортаж из украинского города Бахмут
28 декабря 2022 г. 13:21
Министр: Азербайджанский газ покроет около трети потребностей Сербии
Министр: Азербайджанский газ покроет около трети потребностей Сербии
28 декабря 2022 г. 11:00
ВОЗ не рекомендует менять меры здравоохранения для борьбы с новым штаммом Omicron
ВОЗ не рекомендует менять меры здравоохранения для борьбы с новым штаммом Omicron
26 декабря 2022 г. 10:00
Министр: Проведем совместные с Турцией учения в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
Министр: Проведем совместные с Турцией учения в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
23 декабря 2022 г. 14:04
Министр обороны о совместных военных учениях Азербайджана и Турции в этом году
Министр обороны о совместных военных учениях Азербайджана и Турции в этом году
23 декабря 2022 г. 12:24
Латвийский депутат: Растет стратегическая значимость Азербайджана для Европы
Латвийский депутат: Растет стратегическая значимость Азербайджана для Европы
23 декабря 2022 г. 11:57
Украинские поселки, разрушенные иранскими дронами
ФотоУкраинские поселки, разрушенные иранскими дронами
22 декабря 2022 г. 12:44
Эксперт: Визит Вучича в Азербайджан демонстрирует углубляющиеся отношения между двумя странами
Эксперт: Визит Вучича в Азербайджан демонстрирует углубляющиеся отношения между двумя странами
22 декабря 2022 г. 12:24
Нефтяной фонд Азербайджана о вложенных в Россию активах
Нефтяной фонд Азербайджана о вложенных в Россию активах
20 декабря 2022 г. 12:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi