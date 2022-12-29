Токаев анонсировал кадровые изменения в правительстве

В Казахстане в начале года предстоят кадровые изменения в правительстве.

В Казахстане в начале года предстоят кадровые изменения в правительстве.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Казахстана, об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении в четверг в сенате.

"По целому кругу ключевых для страны проблемных вопросов, правительство не проявляет должной активности, медленно принимаются решения. Полагаю, что в ближайшее время эффективность работы правительства должна повыситься, поскольку ими принимаются меры и действия по разрешению ситуации", - сказал Токаев.

Он отметил, что в начале нового года намерен по предложению премьер-министра осуществить ряд кадровых изменений в правительстве.

"В целом все задачи, стоящие перед правительством – масштабные и актуальные", - заявил глава государства.