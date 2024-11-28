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Токаев: Все стоявшие перед ОДКБ задачи в период председательства Казахстана выполнены

Токаев: Все стоявшие перед ОДКБ задачи в период председательства Казахстана выполнены Казахстан выполнил все задачи, стоящие перед ним в период председательства в ОДКБ.
В регионе
28 ноября 2024 г. 13:09
Токаев: Все стоявшие перед ОДКБ задачи в период председательства Казахстана выполнены

Казахстан выполнил все задачи, стоящие перед ним в период председательства в ОДКБ.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом на открытии очередной сессии Совета ОДКБ заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, в рамках сегодняшней встречи состоится обмен мнениями по международной и региональной ситуации и оценить ее влияние на безопасность государств-членов организации, а также новые направления сотрудничества.

"ОДКБ стало ключевой структурой в обеспечении мира и стабильности на огромном пространстве Евразии. В условиях современных вызовов ОДКБ демонстрирует свою востребованность в качестве гаранта для всех стран участниц ОДКБ", - заявил Токаев.

По его словам, согласованные действия, взаимное доверие и поддержка позволяют решать все поставленные перед организацией задачи.

"ОДКБ - не только военное партнерство, но и уникальный механизм, объединения наших усилий и ресурсов для защиты суверенитета и территориальной целостности стран-участник организации", - отметил он.

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Версия на английском языке Tokayev: All tasks facing CSTO during Kazakhstan’s chairmanship fulfilled

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