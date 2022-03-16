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ТМИФ-2022: Более 1,5 тысячи участников, 50 спикеров мирового уровня, 30 мероприятий

ТМИФ-2022: Более 1,5 тысячи участников, 50 спикеров мирового уровня, 30 мероприятий 24-26 марта в столице Узбекистана пройдет Первый Ташкентский международный инвестиционный форум (ТМИФ).
В регионе
16 марта 2022 г. 15:52
ТМИФ-2022: Более 1,5 тысячи участников, 50 спикеров мирового уровня, 30 мероприятий

24-26 марта в столице Узбекистана пройдет Первый Ташкентский международный инвестиционный форум (ТМИФ).

Как сообщает Report cо ссылкой на министерство инвестиций и внешней торговли (МИВТ) Узбекистана, участниками и гостями форума станут представители деловых и политических кругов из разных стран мира. На данный момент подали заявки более 1,5 тысячи человек из 56 стран мира, в том числе представители зарубежных средств массовой информации.

Форум станет важным событием в международной повестке. Деловая программа насыщена панельными сессиями, тематическими дискуссиями и круглыми столами, на которых будет раскрыт инвестиционный, торговый, промышленный и транспортно-транзитный потенциал Узбекистана и стран региона, озвучены дальнейшие шаги по реализации социально-экономических реформ, обозначены приоритеты правительства в отношении стратегического развития страны, стимулирования частного сектора, укрепления международных связей и пр.

В рамках форума также будут проведены презентации, раскрывающие инвестиционные и торговые возможности различных отраслей и регионов Узбекистана, перспективы развития финансового рынка, меры по модернизации и цифровизации отечественной промышленности, либерализации торговли и интеграции страны в региональные и международные рынки.

Форум также станет идеальной площадкой для проведения двусторонних встреч и переговоров в форматах G2G, G2B и B2B с целью обсуждения перспектив и практических аспектов дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества в рамках общих проектов и инициатив.

Мероприятия Форума будут транслироваться на Youtube-канале министерства инвестиций и внешней торговли, а также на информационных ресурсах МИВТ в социальных сетях Facebook и Instagram.

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