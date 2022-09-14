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Тлеуберди: Трудно говорить о нарушениях на неделимитированной между Баку и Ереваном границе

Тлеуберди: Трудно говорить о нарушениях на неделимитированной между Баку и Ереваном границе В настоящее время первоочередная задача состоит в возобновлении работы совместной комиссии по делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы. Без делимитации трудно говорить о нарушениях на границе.
В регионе
14 сентября 2022 г. 09:46
Тлеуберди: Трудно говорить о нарушениях на неделимитированной между Баку и Ереваном границе

В настоящее время первоочередная задача состоит в возобновлении работы совместной комиссии по делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы. Без делимитации трудно говорить о нарушениях на границе.

Как передает Report со ссылкой на zakon.kz, об этом заявил зампремьер-министра, глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди в кулуарах Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

На вопрос, будет ли Казахстан отправлять своих миротворцев в Армению, Тлеуберди ответил, что вопрос так не стоит.

"Надо исходить из того, что граница между Азербайджаном и Арменией не делимитирована, демаркирована, поэтому о каком-то нарушении границы говорить тяжело. Поэтому сейчас первая задача – возобновить работу совместной комиссии по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы. Казахстан готов поделиться своим опытом", - отметил он. Поскольку Казахстан демаркировал свою границу по всему периметру сухопутной и даже морской границы, демаркация практически завершена со всеми государствами, кроме России. С Россией этот процесс может занять 2-3 года.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan XİN başçısı: "Azərbaycanla Ermənistan arasında delimitasiya olmadığı üçün sərhəd pozuntusundan bəhs etmək çətindir"

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