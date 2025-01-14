Типография "Гейрат", где печатались "Почтовый ящик" и "Уста Зейнал": Репортаж из дома-музея Джалила Мамедкулизаде

11:04

Дом-музей выдающегося азербайджанского писателя, драматурга, журналиста и общественного деятеля Джалила Мамедкулизаде в Тбилиси имеет большое значение как для азербайджанской, так и для грузинской культуры. Здание, в котором он расположен, имеет статус исторического памятника.

Сотрудник грузинского бюро Report посетил музей, расположенный на улице Бесики в районе Мтацминда, чтобы ознакомиться с ходом реставрации здесь.

Общественный контроль за реставрационными работами осуществляет председатель Совета старейшин азербайджанцев Грузии Исак Новрузов. По его словам, на начальном этапе проведены укрепительные работы: "Проведены земляные работы, укреплены бетоном и арматурой стены. Сейчас идут фасадные работы. Наш посол в Грузии Фаиг Гулиев обратился к мэрии Тбилиси с просьбой сохранить исторический фасад, обращение было и к руководству района".

Необходимо сохранить исторический фасад

Дом-музей имеет не только историко-культурное значение, его фасад выполнен в архитектурном стиле мастеров того времени. В рамках проекта будет уделено внимание реставрации каждой его детали.

По словам Исака Новрузова, ремонт внутренних помещений осуществляет Министерство культуры Азербайджана. Внешняя реконструкция и восстановление здания - ответственность руководства района Мтацминда.

Ориентировочный бюджет проекта

Стоимость проекта на начальном этапе оценивалась в 350 тысяч лари (приблизительно 210 тысяч манат), мэрией Тбилиси на данный момент потрачено 340 тысяч. Госнефтекомпания SOCAR оказала поддержку в размере 10 тысяч лари. Азербайджан и Грузия совместно оценивает бюджет, необходимый для второго этапа реставрации.

И. Новрузов отметил, что предстоящие работы будут выполняться параллельно: "Мы надеемся, что в начале 2025-ого года все будет согласовано, и приступим к работе над фасадом. Если все будет идти по плану, постараемся закончить к июню".

Что объединяет семьи Мирзы Джалила и Ильи Чавчавадзе?

Отметим, что дом-музей Д.Маммедгулузаде является как памятником культуры, так и идеологическим центром. Его восстановление будет способствовать сохранению наследия Мирзы Джалила, сделав здание уникальным местом культуры для всего Южного Кавказа.

Параллельно улице Бесики, на которой находится музей, расположена улица В.Котешвили. В этом районе когда-то жили также известные грузинские личности, например, с 1909-ого по 1927-ые годы здесь проживала жена знаменитого общественно-политического деятеля Грузии Ильи Чавчавадзе Ольга Тадеозовна Гурамшвили.

Илья Чавчавадзе (1837-1907) – один из лидеров национально-освободительного движения Грузии, писатель, поэт и журналист.

Типография "Гейрят", где напечатали "Почтовый ящик" и "Уста Зейнал"

Учитывая историческую значимость этого места, реставрация дома-музея Джалила Мамедгулузаде очень важна. Это 200-летнее здание было не только местом жительства, но и культурно-интеллектуальным центром. В настоящее время дом-музей занимает всего 3 комнаты. Здесь же находится типография "Гейрят", где увидели свет первые номера знаменитого журнала "Молла Насреддин". В историческом подвале этого здания печатались произведения Джалила Мамедгулузаде "Почтовый ящик" и "Уста Зейнал".

Надеемся, что музей восстановят к запланированному сроку, и он снова будет принимать азербайджанских и грузинских посетителей.