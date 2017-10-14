Тимошенко призвала Порошенко отрубить себе руку за воровство

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко предложила президенту Украины Петру Порошенко отрубить себе руку за воровство в вооруженных силах.

Как передает Report, по ее словам, Порошенко умудряется сначала «есть борщ с солдатами и в то же время отмывать огромные финансовые ресурсы бюджета на фиктивных контрактах для обеспечения армии».

Тимошенко напомнила, что Порошенко ранее пообещал «отрубать руки» коррупционерам за воровство в армии.

«Когда я услышала, что он поотрубает руки всем коррупционерам в армии, я подумала, как же он безрукий дальше будет такие контракты обеспечивать», — сказала Тимошенко в эфире украинского телевидения.

Кроме этого, Тимошенко сравнила Порошенко со Змеем Горынычем, у которого вырастает новая голова вместо отрубленной.