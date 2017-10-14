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    Тимошенко призвала Порошенко отрубить себе руку за воровство

    Порошенко отмывать огромные финансовые ресурсы бюджета на фиктивных контрактах для обеспечения армии

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко предложила президенту Украины Петру Порошенко отрубить себе руку за воровство в вооруженных силах.

    Как передает Report, по ее словам, Порошенко умудряется сначала «есть борщ с солдатами и в то же время отмывать огромные финансовые ресурсы бюджета на фиктивных контрактах для обеспечения армии».

    Тимошенко напомнила, что Порошенко ранее пообещал «отрубать руки» коррупционерам за воровство в армии.

    «Когда я услышала, что он поотрубает руки всем коррупционерам в армии, я подумала, как же он безрукий дальше будет такие контракты обеспечивать», — сказала Тимошенко в эфире украинского телевидения.

    Кроме этого, Тимошенко сравнила Порошенко со Змеем Горынычем, у которого вырастает новая голова вместо отрубленной.

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