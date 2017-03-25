Тиллерсон в Анкаре встретится с Эрдоганом

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе своей поездки в Турцию встретится с президентом страны Тайипом Эрдоганом.
Как передает Report, об этом в пятницу сообщила пресс-служба Госдепартамента.
"Госсекретарь США Рекс Тиллерсон отправится в Анкару, в Турцию, 30 марта, чтобы встретиться с турецким президентом Тайипом Эрдоганом и другими старшими должностными лицами Турции, что послужит продолжением взаимодействия Соединенных Штатов с нашим союзником по НАТО на высоком уровне", - отметили в Госдепе.
Там также уточнили, что глава американской дипломатии намерен "обсудить дальнейшие пути" борьбы с группировкой ИГИЛ.
После этого Тиллерсон отправится в Брюссель для посещения штаб-квартиры НАТО.
News DepartmentАвтор новости
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