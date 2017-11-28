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    Тиллерсон призвал Турцию не забывать об интересах НАТО

    По мнению госсекретаря США, Турция при контактах с Ираном должна учитывать интересы НАТО

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Турция при контактах с Ираном должна учитывать интересы НАТО.  

    "Мы понимаем, что Турция — учитывая тесные культурные и географические связи — должна взаимодействовать с Ираном. Но при этом взаимодействии она не должна забывать, что как член НАТО, она должна учитывать при этом взаимодействии интересы альянса", — заявил в рамках выступления в Вашингтоне госсекретарь США, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.   

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