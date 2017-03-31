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    Госсекретарь США: Главы МИД НАТО обсудят действия против агрессии России

    Рекс Тиллерсон принимает участие на встрече глав МИД стран-членов НАТО© Courtesy İmage

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/  Главы МИД НАТО на встрече в Брюсселе обсудят действия в ответ на агрессию России. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом журналистам заявил Госсекретарь США Рекс Тиллерсон перед встречей глав МИД стран-членов НАТО.

    "Наконец, мы хотим обсудить позицию НАТО в Европе, в частности, на востоке Европы, в ответ на агрессию России в Украине и в других местах", — заявил Тиллерсон.

    Он отметил, что "очень рад быть в Брюсселе на этой встрече", которую альянс ради его присутствия перенес с 5-6 апреля на 31 марта.

    "Во-вторых, мы хотим обсудить, как нам продолжить работу по очень важному участию НАТО в борьбе с ИГИЛ, а также другие антитеррористические действия, которые может выполнить НАТО и привнести стабильность на Ближний Восток", — заявил госсекретарь США.

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