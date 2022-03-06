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TikTok приостанавливает прямые эфиры и публикацию контента в России

TikTok приостанавливает прямые эфиры и публикацию контента в России Социальная сеть TikTok временно останавливает распространение нового контента и возможность осуществления прямых трансляций на территории РФ из-за ужесточения российского законодательства.
В регионе
6 марта 2022 г. 23:36
TikTok приостанавливает прямые эфиры и публикацию контента в России

Социальная сеть TikTok временно останавливает распространение нового контента и возможность осуществления прямых трансляций на территории РФ из-за ужесточения российского законодательства.

Как передает Report, об этом отмечается на сайте соцсети.

"В свете нового российского закона о фейковых новостях у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямые трансляции и публикации нового контента на нашем видеосервисе, пока мы не оценим последствия этого закона в области безопасности", - говорится в заявлении.

При этом, решение не повлияет на работу функции обмена сообщениями в приложении.

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Версия на азербайджанском языке “TikTok” Rusiyada fəaliyyətini dayandırıb

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