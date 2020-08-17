Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером Беларуси

Кандидат в президенты БеларусиСветлана Тихановская, занявшая второе место по итогам голосования, готова стать национальным лидером страны

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, занявшая второе место по итогам голосования, готова стать национальным лидером страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом она заявила в видеообращении на YouTube.

"Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм", - пояснила она.

Тихановская отметила необходимость освободить всех политзаключенных и подготовить законодательную базу и условия для организации новых выборов, результаты которых будут "безоговорочно приняты мировым сообществом".

В Беларуси 9 августа состоялись президентские выборы, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал чуть более 80 процентов, его главная соперница Светлана Тихановская - 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признала и потребовала новых выборов.

После оглашения результатов выборов по всей стране начались протесты. По данным МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди которых около 120 силовиков, один протестующий погиб.