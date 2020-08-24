Тихановская выступит в Европарламенте

Комитет по иностранным делам Европейского парламента на внеочередном видеозаседании, посвященном Беларуси, заслушает экс-кандидата на пост президента республики Светлану Тихановскую

Комитет по иностранным делам Европейского парламента на внеочередном видеозаседании, посвященном Беларуси, заслушает экс-кандидата на пост президента республики Светлану Тихановскую.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом говорится в пресс-релизе ЕП.

"Депутаты Европарламента обсудят последние события в Беларуси после президентских выборов 9 августа с лидером оппозиции Светланой Тихановской и генеральным секретарем внешнеполитической службы ЕС Хельгой Шмид", - говорится в релизе.

Комитет по иностранным делам Европейского парламента 25 августа проведет внеочередное заседание, которое будет посвящено ситуации в Беларуси.