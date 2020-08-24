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Тихановская выступит в Европарламенте

Тихановская выступит в Европарламенте Комитет по иностранным делам Европейского парламента на внеочередном видеозаседании, посвященном Беларуси, заслушает экс-кандидата на пост президента республики Светлану Тихановскую
В регионе
24 августа 2020 г. 16:44
Тихановская выступит в Европарламенте
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Комитет по иностранным делам Европейского парламента на внеочередном видеозаседании, посвященном Беларуси, заслушает экс-кандидата на пост президента республики Светлану Тихановскую.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом говорится в пресс-релизе ЕП.

"Депутаты Европарламента обсудят последние события в Беларуси после президентских выборов 9 августа с лидером оппозиции Светланой Тихановской и генеральным секретарем внешнеполитической службы ЕС Хельгой Шмид", - говорится в релизе.

Комитет по иностранным делам Европейского парламента 25 августа проведет внеочередное заседание, которое будет посвящено ситуации в Беларуси.

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Версия на английском языке Opposition leader Tikhanovskaya to address European Parliament
Версия на азербайджанском языке Tixanovskaya Avropa Parlamentində çıxış edəcək

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