Тихановская объявила о создании совета по передаче власти в Беларуси

Кандидат в президенты БеларусиСветлана Тихановская заявила, что инициирует создание в республике Координационного совета для обеспечения трансфера власти, подчеркнув, что готова к диалогу.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что инициирует создание в республике Координационного совета для обеспечения трансфера власти, подчеркнув, что готова к диалогу.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом она заявила в обращении, которое опубликовано в Telegram-канале пресс-службы штабов Тихановской, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

"В этот совет могут войти представители гражданского общества, уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела. Я поручаю своему доверенному лицу Ольге Ковальковой и адвокату Максиму Знаку принимать заявки о выдвижении членов совета от организаций и объединений граждан", — сказал политик.

Также она поблагодарила всех, кто поддержал ее, и обратилась к международному сообществу и европейским странам с просьбой помочь "в организации диалога с белорусскими властями".

Кроме того, Тихановская призвала отпустить задержанных на протестных акциях и остановить кровопролитие.

Напомним, ранее в республике прошли выборы президента. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1%, на втором месте Тихановская с 10,12%. Оппозиция результаты не признала. Тихановская выехала в Литву.

В стране пятые сутки проходят массовые акции протеста против итогов голосования, вышедших на улицы людей жестоко разгоняют. ОМОН и милиция применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. По официальным данным, один человек погиб, многие находятся в больницах, пострадавшие есть и среди силовиков. Задержаны около семи тысяч человек, часть из них уже покинули изоляторы.