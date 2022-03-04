The Times: За неделю россияне трижды пытались убить Зеленского

За последнюю неделю на президента Украины Владимира Зеленского было как минимум три попытки покушения.

За последнюю неделю на президента Украины Владимира Зеленского было как минимум три попытки покушения.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом пишет британская газета The Times.

Согласно информации, на убийство украинского лидера были отправлены две разные группировки - наемники прокремлевской группировки Вагнера и чеченский спецназ. Каждый раз покушения срывались благодаря сотрудникам российского ФСБ, выступающим против войны с Украиной, пишет издание.

Наемники "Вагнера" в Киеве понесли потери во время своих попыток и были обеспокоены тем, насколько точно украинцы предвидели их действия. Источник, близкий к группе, сказал, информированность службы безопасности Зеленского стала для них "жуткой". Также в субботу на окраине Киева было предотвращено покушение группой чеченских наёмников, которые были ликвидированы.