Успехи ВСУ во время контрнаступательных операций породили надежду на Западе, что война в Украине может закончиться к католическому Рождеству.
Как передает Report со ссылкой на
Однако журналисты справедливо заметили, что за стремительные успехи, вероятно, придется заплатить огромными потерями. Именно поэтому в Украине предпочитают более медленный, но в то же время более тактический подход, который позволяет сохранить жизнь личного состава.
The Times объясняет, что соответствующее мнение западных политиков основывается не на данных разведки, а на достижениях ВСУ во время контрнаступательных операций.