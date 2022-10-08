The Times: Успешное контрнаступление ВСУ породило надежду, что война закончится к Рождеству

Успехи ВСУ во время контрнаступательных операций породили надежду на Западе, что война в Украине может закончиться к католическому Рождеству.

Успехи ВСУ во время контрнаступательных операций породили надежду на Западе, что война в Украине может закончиться к католическому Рождеству.

Как передает Report со ссылкой на The Times , один из чиновников британского правительства, считает, что российские войска будут вытеснены из Донбасса на территорию РФ до конца года, если прогресс украинских войск на поле боя продолжится.

Однако журналисты справедливо заметили, что за стремительные успехи, вероятно, придется заплатить огромными потерями. Именно поэтому в Украине предпочитают более медленный, но в то же время более тактический подход, который позволяет сохранить жизнь личного состава.

The Times объясняет, что соответствующее мнение западных политиков основывается не на данных разведки, а на достижениях ВСУ во время контрнаступательных операций.