О нас

The Times: США дали Украине "зеленый свет" на использование дронов по территории России

The Times: США дали Украине "зеленый свет" на использование дронов по территории России Соединенные Штаты больше не настаивают на том, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) не наносили ударов по российской территории, так как меньше опасаются эскалации со стороны Москвы.
В регионе
10 декабря 2022 г. 06:28
The Times: США дали Украине зеленый свет на использование дронов по территории России

Соединенные Штаты больше не настаивают на том, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) не наносили ударов по российской территории, так как меньше опасаются эскалации со стороны Москвы.

Как передает Report, об этом со ссылкой на источник в Пентагоне сообщила британская газета The Times.

"Мы не говорим Киеву: "Не наносите ударов по русским в России, в частности, в Крыму". Мы не можем говорить им, что делать. То, как они будут использовать свое оружие, зависит от них, однако, когда они используют предоставленные нами вооружения, мы настаиваем только на том, чтобы украинские военные следовали международным законам войны и соблюдали Женевские конвенции", - заявил собеседник издания в американском оборонном ведомстве.

По его словам, это единственное ограничение, но оно подразумевает, что "целями не должны становиться российские семьи и попыток ликвидации конкретных лиц также быть не должно".

"Насколько нам известно, Украина соблюдает данные условия", - добавил источник.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке “The Times”: “ABŞ Ukraynaya Rusiyada dronlardan istifadəsinə “yaşıl işıq” yandırıb”

Экслюзивные новости

Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах
Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах
9 декабря 2022 г. 15:07
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
8 декабря 2022 г. 10:46
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
8 декабря 2022 г. 10:36
Китай хочет расширить импорт вина и фруктовых соков из Азербайджана
Китай хочет расширить импорт вина и фруктовых соков из Азербайджана
7 декабря 2022 г. 18:10
Эксперт: Тегеран недоволен экономическим и политическим прогрессом в Азербайджане
Эксперт: Тегеран недоволен экономическим и политическим прогрессом в Азербайджане
7 декабря 2022 г. 16:30
Товарооборот Азербайджана и Пакистана может увеличиться более чем в 2 раза
Товарооборот Азербайджана и Пакистана может увеличиться более чем в 2 раза
6 декабря 2022 г. 17:47
Учения Братский кулак, радующие друзей и огорчающие врагов
ФотоУчения "Братский кулак", радующие друзей и огорчающие врагов
6 декабря 2022 г. 13:21
Кристиан Файхтингер:Азеркосмос добился многого в продвижении страны на международном уровне
Кристиан Файхтингер:"Азеркосмос" добился многого в продвижении страны на международном уровне
6 декабря 2022 г. 11:02
Михаил Подоляк: Война с Россией с ее ресурсным истощением будет гораздо короче, чем многим кажется
Михаил Подоляк: Война с Россией с ее ресурсным истощением будет гораздо короче, чем многим кажется
5 декабря 2022 г. 16:28
Назначен новый пресс-секретарь SOCAR
Назначен новый пресс-секретарь SOCAR
2 декабря 2022 г. 20:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi