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The Times: Более 400 наемникам Кремля приказали убить Зеленского

The Times: Более 400 наемникам Кремля приказали убить Зеленского Более 400 российских наемников действуют в Киеве по заданию Кремля. Им поставлена задача убить президента Украины Владимира Зеленского, членов Кабинета министров, и подготовить почву для взятия города под контроль Москвы.
В регионе
28 февраля 2022 г. 10:12
The Times: Более 400 наемникам Кремля приказали убить Зеленского

Более 400 российских наемников действуют в Киеве по заданию Кремля. Им поставлена задача убить президента Украины Владимира Зеленского, членов Кабинета министров, и подготовить почву для взятия города под контроль Москвы.

Об этом передает Report со ссылкой на издание The Times.

"Группа "Вагнер", Частная военная компания (ЧВК), управляемая одним из ближайших союзников президента Путина, пять недель назад прислала наемников из Африки с миссией обезглавить правительство Зеленского в обмен на солидный финансовый бонус", - говорится в материале.

Информация о миссии "вагнеровцев" попала на стол украинского правительства в субботу утром, а через несколько часов Киев объявил 36-часовой комендантский час, чтобы очистить город от российских диверсантов. Мэр Кличко предупредил мирных жителей, что они будут считаться диверсантами и рискуют быть ликвидированными, если появятся на улице.

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Версия на азербайджанском языке KİV: “Volodimir Zelenskini öldürmək üçün Kiyevə 400 muzdlu göndərilib”
Версия на английском языке The Times: Over 400 Russian mercenaries ordered to kill Zelensky

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