The Hill: Влияние России на Южном Кавказе растет за счет ослабления США

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ США продолжают терять влияние на всей территории стран СНГ, в то время как Россия все больше наращивает свои военные и экономические мышцы.

Как передает Report, об этом говорится в статье американского издания The Hill.

"Под влиянием российской деятельности и американской небрежности столицы Старого мира все чаще обращаются к Кремлю за поддержкой", - говорится в статье.

Автор отмечает, что Западная Европа "добровольно сдалась в экономическое рабство" за счет поддержки Северного потока-2.

Говоря о постсоветском пространстве автор отмечает, что Армения долгое время находится "в плену у Кремля".

"Москва владеет большинством ключевых точек армянской экономики, и Ереван считает, что его независимость зависит от договоров с Москвой в сфере обороны", - отмечается в статье.

По словам автора, существовала надежда, что с приходом оппозиционного лидера Николы Пашиняна к власти Армения может обратиться в сторону демократического Запада. "Его предшественник - Серж Саргсян - отказался от переговоров об ассоциации с ЕС в пользу присоединения к Евразийскому экономическому союзу, ориентированному на Кремль. Однако российский крен Армении продолжается", - говорится в статье.

"Восток или Запад, но российское влияние растет за счет ослабления США", - резюмирует автор.