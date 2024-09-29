The European Conservative: Администрация Байдена готовит Армению к поражению

Попытка администрации Байдена втянуть Армению в новую провокацию против Азербайджана приведет как к поражению правительства Никола Пашиняна, так и к изгнанию США из региона.

Попытка администрации Байдена втянуть Армению в новую провокацию против Азербайджана приведет как к поражению правительства Никола Пашиняна, так и к изгнанию США из региона.

Как сообщает Report , об этом говорится в статье опубликованной изданием The European Conservative.

В статье под названием "Администрация Байдена готовит Армению к поражению" говорится, что открытая поддержка Никола Пашиняна администрацией Байдена на фоне усиления репрессий и полицейского насилия в Армении вызывает споры. Армения с 2020 года серьезно ослабла в военном и экономическом плане, а Пашинян до сих пор не смог добиться улучшения ситуации в стране, наоборот, политический кризис, преследования и раздоры в стране усиливаются с каждым днем. В такой ситуации новое противостояние с Азербайджаном может привести Армению к очередной военной неудаче и гуманитарной катастрофе.

Заявления правительства Пашиняна о дистанцировании от России являются не чем иным, как дымовой завесой. Реальность такова, что Армения остается членом возглавляемого Россией альянса и имеет на своей территории российскую военную базу.

На самом же деле Армения пошла по противоположному пути и создала условия для значительного увеличения реэкспорта, чтобы Россия могла обойти санкции, связанные с Украиной. На прошедшем в Швейцарии Глобальном саммите мира представитель Армении отказался подписывать итоговую декларацию по Украине. Более того, 21 июня 2024 года Армения признала Государство Палестина, что порадует Россию и обеспокоит Соединенные Штаты и многих их союзников. Наконец, Пашинян объявил, что Россия примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казани в октябре.

Неясно, что может оправдать поддержку США деструктивных тенденций правительства Пашиняна по отношению к своей стране и народу. Общий рейтинг одобрения правящей партии очень низок. Согласно опросу, проведенному Международным республиканским институтом в марте, до последних спорных шагов Пашиняна по демаркации границы, только 13% избирателей выразили ему доверие. Еще хуже то, что кандидат от правящей партии набрал всего 8% голосов на выборах мэра Еревана в сентябре 2023 года.

В настоящее время администрация Байдена пытается помочь Пашиняну, который является самым слабым звеном в обороне страны. Хотя Пашинян представляет себя американским чиновникам как прозападный политик, они считают премьер-министра слишком некомпетентным, чтобы проводить системные изменения и отделиться от России.

Почему администрация Байдена рискует потерять Армению? Американские дипломаты знают, что с 2020 года армянская армия практически уничтожена.

Для небольшой страны с населением менее двух миллионов человек собрано более тридцати тысяч полицейских, что, вероятно, делает Армению самым полицейским государством в регионе по количеству на душу населения, их зарплаты и премии значительно превышают зарплаты учителей и ученых. С мая 2024 года общенациональное протестное движение в стране требует отставки Пашиняна. 12 июня армянский спецназ применил шумовые гранаты против мирных протестующих и журналистов. В результате около 80 протестующих и журналистов получили ранения, десятки человек были задержаны. Один из лидеров протестного движения, журналист Авраам Гаспарян, был похищен и жестоко избит полицией, находясь в заключении. Депутат правящей партии и олигарх Хачатур Сукиасян пригрозил своим коллегам по оппозиции: "Если вы не будете себя хорошо вести... вы либо сядете в тюрьму, либо умрете, либо ваше имущество будет конфисковано". Частные предприятия, поддерживающие протестное движение, подверглись внезапным налоговым проверкам, включая конфискацию компьютеров и другой техники.

По иронии судьбы, менее чем за 24 часа до трагических событий Государственный департамент США опубликовал заявление, восхваляющее реформу полиции после визита помощника Блинкена Джеймса О'Брайена. А его коллеги из посольства США в Ереване были еще дальше от истины, поскольку в своих заявлениях обвинили протестующих в произошедшем 12 июня и приравняли их к преступникам.

Продолжая поддерживать Пашиняна, администрация Байдена ведет политику, которая приведет к катастрофическим последствиям для Армении и ее населения. Это готовит Армению к очередному поражению и, скорее всего, приведет к изгнанию США из региона.