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The Economist: Армения оказалась второй в списке наиболее зависимых от России стран

The Economist: Армения оказалась второй в списке наиболее зависимых от России стран Армения оказалась в списке стран наиболее зависимых от России с точки зрения политики, военной сферы и экономики.
В регионе
15 марта 2023 г. 18:19
The Economist: Армения оказалась второй в списке наиболее зависимых от России стран

Армения оказалась в первой тройке стран, наиболее зависимых от России с точки зрения политики, обороны и экономики.

Как сообщает Report, об этом говорится в материале английского журнала The Economist.

Так, по мнению редакции The Economist, набравшая в рейтинге зависимости от России 9 баллов Армения уступает только Беларуси, названной самой зависимой от нее страной на данный момент.

В материале особенно подчеркивается взаимоотношения этих стран в военной сфере, в частности в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Несмотря на обязательства стран-членов этой структуры оказывать друг другу военную помощь, в статье приводятся факты отказов России удовлетворить неоднократные обращения Армении в период второй Карабахской войны.

"Армения возмущена тем, что 3,5 тыс. российских военнослужащих на ее территории не пришли ей на помощь во время войны в 2020 году", - говорится в материале.

Как говорится в материале, все это непосредственно влияет на отношения зависимых от России стран, в частности Армении, с западными государствами, которые не могут полностью довериться сотрудничеству с ними.

Однако, отмечается в материале, несмотря на явную зависимость данных стран от РФ, Запад по-прежнему надеется на укрепление с ними отношений.

Отметим, что помимо Армении, в список также вошли Беларусь, Кыргызстан, Иран, Таджикистан, Казахстан, Сирия, Китай, Венесуэла, Никарагуа, Индия и Узбекистан.

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Версия на азербайджанском языке “The Economist”: “Ermənistan Rusiyadan ən çox asılı olan ölkələr siyahısında ikinci yerdədir”

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