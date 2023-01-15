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Тея Цулукиани: Грузия не будет оказывать военную помощь Украине

Тея Цулукиани: Грузия не будет оказывать военную помощь Украине Грузия не будет оказывать помощь военного типа Украине, так как не хочет быть вовлечена в конфликт.
В регионе
15 января 2023 г. 12:24
Тея Цулукиани: Грузия не будет оказывать военную помощь Украине

Грузия не будет оказывать помощь военного типа Украине, так как не хочет быть вовлечена в конфликт.

Как передает Report, об этом заявила журналистам вице-премьер, министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани.

"Власти Грузии не допустят того, чтобы грузинское государство было вовлечено в военное противостояние, соответственно, конечно же, мы не сможем оказать помощь военного типа одной из сторон противостояния. Тем более, насколько я знаю, речь идет о передаче такого вооружения, которое мы купили", - сказала Цулукиани.

Вице-премьер добавила, что Грузия пережила много вооруженных конфликтов и обязанностью властей является не допустить подобного вновь.

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Версия на азербайджанском языке Teya Tsulukiani: “Gürcüstan Ukraynaya hərbi yardım göstərməyəcək”

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