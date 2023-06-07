Тестирование избирательной платформы к выборам президента РФ начнут осенью

Тестирование новой избирательной платформы к выборам президента РФ в 2024 году начнется осенью этого года, все сроки по ее запуску будут выполнены.

Тестирование новой избирательной платформы к выборам президента РФ в 2024 году начнется осенью этого года, все сроки по ее запуску будут выполнены.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Вместе с Центральной избирательной комиссией завершаем работу по созданию новой избирательной платформы, которая вместе с системой дистанционного электронного голосования должна будет использоваться на выборах президента в 2024 году. <...> Мы начнем уже, видимо, тестирование осенью, но в целом все сроки согласованы, намечены, мы их, безусловно, выполним.